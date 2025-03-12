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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek! "Bütün ülke bilmelidir ki..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2025 20:16
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı veren Yavaş, tek bir amaçlarının olduğunu ifade etti. Sözlerinin devamında Yavaş "Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz" dedi.

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek! "Bütün ülke bilmelidir ki..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı geldi. "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım" diyen Yavaş "Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak" dedi.

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Mansur Yavaş şunları ifade etti:

"EN BAŞTA YANINDA BEN OLACAĞIM"

"Birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

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"TEK BİR AMACIMIZ VAR"

Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek süratiyle en doğruyu yapacağız. Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz. Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak. "

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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