Manyas Gölü'nde endişelendiren olay! Toplu balık ölümleri gerçekleşti: "Neredeyse bir günde yok oldu"

Balıkesir'in Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken gölden de numune alındı. Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gökkermeyan, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu" açıklamasını yaptı.

Manyas ilçesindeki göle gelen bir balıkçı, su yüzeyindeki balık ölülerini görünce durumu Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan'a bildirdi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

"KIYIYA VURUYORLAR"

Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gökkermeyan, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Manyas Gölü'ne geldiğinde ölü balıkları görünce adeta şoke olduğunu söyledi.

Balık ölümlerinin nedeninin tahliller sonucu anlaşılacağını anlatan Gökkermeyan, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu. Gölün yüzeyinde de çok sayıda ölü balık var. Rüzgarla birlikte bunlar kıyıya vuruyor." dedi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

