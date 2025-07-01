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Mardin 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Mardin 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 23°C civarında seyredecek. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 34°C civarında olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 32°C ile 36°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini verimli kullanarak su tasarrufu sağlamak gerekmektedir. Bitkilerin aşırı sıcaktan zarar görmemesi için önlemler alınmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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