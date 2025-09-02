Mardin 02 Eylül Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 2 Eylül 2025 Salı günü gündüz hava sıcaklıkları 35°C, gece ise 20°C civarında olacak. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz 34°C, gece 20°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü de gündüz 34°C, gece 20°C tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü ise yine gündüz 34°C, gece 20°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı hava koşullarına uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin geçmektedir. Nem oranı genellikle %28 civarındadır. Rüzgar hızı güneybatıdan saatte 13-15 km arasında değişmektedir.

Sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca düzenli aralıklarla serin ortamlarda dinlenilmelidir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için belirtilen önlemlere uyulmalıdır. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almak önemlidir.