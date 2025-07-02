Mardin 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü sıcak bir gün yaşayacak. Hava, bol güneş ışığı altında 37°C'lik yüksek sıcaklık ve 21°C'lik düşük sıcaklıkla geçecek. Perşembe günü sıcaklık 34°C'ye düşecek. Ancak hava yine parlak güneş ışığıyla devam edecek. Cuma günü sıcaklık 33°C'ye gerileyecek. Hava puslu ve güneşli olacak. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri rüzgarlı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar sırasıyla 34°C ve 35°C olacak. Pazartesi günü sıcaklık tekrar 37°C'ye yükselecek. Hava bol güneş ışığı altında olacak. Salı günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 44°C'ye ulaşacak ve hava yine bol güneş ışığıyla olacak.

Mardin'de Temmuz ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama yüksek sıcaklıklar 38°C civarındadır. Nem oranı düşüktür. Bu dönemde yağış beklenmez. Güneşli gün sayısı yüksektir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Geniş kenarlı bir şapka kullanın ve güneş koruyucu krem uygulayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyin. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin. Evde kalacağınız zamanlarda, perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Gereksiz elektrikli cihazları kullanmaktan kaçının. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak önemlidir.