Mardin 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Bu, bölgenin Aralık ayı için tipik değerlerinin üstünde. Nem oranı %63. Rüzgar hızı ise 5.5 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16. Gün batımı ise 17:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde 6 Aralık Cumartesi hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5.3°C ile 7.1°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Islanmaktan kaçınmak önemli. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk algınlığı riskini azaltmak adına gerekli önlemleri almak tavsiye edilir.