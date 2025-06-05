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Mardin 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Mardin 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Böylece Mardin'in tipik yaz iklimi yansıtılmış oluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 26°C, 7 Haziran Cumartesi günü 27°C ve 8 Haziran Pazar günü 27°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ayrıca, yağış beklenmiyor.

Mardin'de Haziran ayı boyunca hava sıcaklıkları genellikle 27°C ile 33°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ise oldukça düşük. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı ve nem oranının düşük olacağı unutulmamalıdır.

Böyle sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek açısından, bol su tüketimi tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı önler.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekir. Bu grupların düzenli olarak su içmesi sağlanmalı. Ayrıca, aşırı sıcak ortamlardan uzak durmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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