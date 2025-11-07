HABER

Mardin 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 25°C seviyelerine ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %18 civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden hafif esintilerle esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları, cilt koruma önlemleri alınarak keyifli anlar sunacak. Gece serinlikte üst giysi bulundurmak önem taşıyor.

Mardin 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Mardin'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 25°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %18 civarlarında olacak. Rüzgarın güney yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Hızı 2.53 km/saat olarak tahmin ediliyor.

8 Kasım Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 25°C civarında seyredecek. 9 Kasım Pazar güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında kalacak. 10 Kasım Pazartesi ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 25°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, geceleri ise 16°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı düşük seyrediyor. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde olacak.

Açık hava etkinlikleri için gün boyunca uygun bir ortam oluşacak. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkisi önemli. Cilt koruma önlemleri almak gerekecek. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık düştüğünde hafif bir üst giysi bulundurmak iyi bir tercih olacak. Düşük nem oranı cilt kuruluğu yapabilir. Nemlendirici kullanmak önerilmektedir.

Rüzgarların hafif esintiler şeklinde olması rahatsız edici olmayacak. Ancak rüzgarın yönü ve hızı hakkında bilgi edinmek önemlidir. Özellikle açık alanlarda yapılacak etkinlikler için hazırlıklı olmak gerekir.

Mardin'de 7 Kasım 2025 Cuma günü ve sonraki günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında, geceleri ise 16°C seviyelerinde seyrediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem ama cilt koruma önlemleri almak önemlidir. Gece saatlerinde üst giysi bulundurmak ve nemlendirici kullanmak önerilmektedir.

