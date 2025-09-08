HABER

Mardin 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 19°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 19°C arasında değişecek. Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklıklar biraz düşecek. Gündüz 31°C, gece 18°C seviyelerine inmesi öngörülüyor.

Hafta sonu, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde sıcaklıklar yeniden artacak. Gündüz 32°C, gece 18°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu dönemde Mardin'de hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geleceği için, güneşten korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak yarar sağlar.

Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur. Böylece olası sürprizlerden kaçınmış olursunuz.

