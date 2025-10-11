Mardin 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:21, gün batımı saati 17:45'tir.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7.65 kilometre hızla esecek. Nem oranı %24 civarında gözlemlenecek. Gün doğumu saati 06:22, gün batımı saati 17:44'tür.

Önümüzdeki günlerde, 13 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Salı genellikle açık ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C ile 17°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 7°C ile 10°C arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında esmesi planlanıyor. Nem oranı %33 ile %35 arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen hafif yağmur için yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Gündüz sıcaklıkların 20°C civarında olması nedeniyle hafif bir ceket giyinmek rahatlık sağlayabilir. Gece sıcaklıkları 16°C civarında olacaktır. Akşam için daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgar kuzeyden estiği için rüzgar geçirebilen giysiler seçmek konforunuzu artırabilir. Nem oranının %24 ile %42 arasında olması, havanın kuru olacağı anlamına gelir. Cildinizi nemlendirmek için uygun bir krem kullanmanız faydalı olacaktır.

Mardin'de 11 Ekim Cumartesi açık ve güneşli hava bekleniyor. Pazar günü hafif yağmur ihtimali var. Önümüzdeki günler açık ve güneşli geçecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağmurlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.