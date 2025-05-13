Mardin 13 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında başlayacak. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak.

14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 10°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 16°C ile 10°C arasında olacak. 16 Mayıs Cuma günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek ve hava daha güneşli olacak.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle 20°C ile 26°C arasında değişen sıcaklıklar ile geçer. Aylık yağış miktarı 33 mm ve nem oranı %42 civarındadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.