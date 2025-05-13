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Mardin 13 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Mardin'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

Mardin 13 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında başlayacak. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak.

14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 10°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 16°C ile 10°C arasında olacak. 16 Mayıs Cuma günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek ve hava daha güneşli olacak.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle 20°C ile 26°C arasında değişen sıcaklıklar ile geçer. Aylık yağış miktarı 33 mm ve nem oranı %42 civarındadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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