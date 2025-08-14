HABER

Mardin 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 42°C, gece ise 28°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Mardin, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 42°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 28°C civarında seyredecek. Nem oranı %25 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat, güneybatı yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. 16 Ağustos Cumartesi günü 40°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 39°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecek. Nem oranı %24-25 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 13-14 km/saat, güney veya güneybatı yönlerinden esecek.

Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) endeksi yüksek olacaktır. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek ve şapka takmak da gereklidir. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak, vücut sağlığını korumak açısından faydalıdır.

Tarım sektöründe çalışanlar için yüksek sıcaklıklar bitkilerin su ihtiyacını artırabilir. Bu, sulama programlarının gözden geçirilmesini gerektirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların günün en sıcak saatlerinde aktivitelerini sınırlamaları önemlidir. Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda kişisel ve toplumsal sağlık ile güvenlik için gerekli önlemler alınmalıdır.

