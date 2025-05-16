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Mardin 16 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava güneşli geçecek.

Mardin 16 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklıkların 20°C civarında olması bekleniyor. Bu, Mayıs ayındaki tipik hava koşullarına uygun bir gün olacak.

17 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 25°C civarına yükselebileceği öngörülüyor. 18 Mayıs Pazar günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak ve çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. 19 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü yine kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmakta yarar var. Sıcaklıklar ılıman olduğu için, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle ılıman ve kuru bir dönemdir. Bu dönemde nem oranı ortalama %42 civarındadır. Yağış miktarı ise 33 mm olarak kaydedilmiştir. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak rahat bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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