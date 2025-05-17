Mardin 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarındadır. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerine düşecektir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. 18 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecektir. 19 Mayıs Pazartesi günü ise hava kısmen güneşli olacaktır. Sıcaklık gündüz 23°C ile 28°C arasında, gece ise 15°C ile 19°C arasında değişecektir. Bu dönemde de yağış beklenmemektedir.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle ılıman ve kuru geçer. Bu dönemde nem oranı ortalama %42 civarındadır. Yağış miktarı ise 33 mm olarak kaydedilmiştir.

Hava koşullarında, gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Sabah ve akşam serinliği için yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Sıcaklıklar ılıman seviyede olduğu için, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ayrıca, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.