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Mardin 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 18 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Mardin 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin, 18 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'yi aşması bekleniyor. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek. 19 Temmuz Cumartesi günü 41°C, 20 Temmuz Pazar günü 40°C ve 21 Temmuz Pazartesi günü 40°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcaklıkların bu seviyelerde devam etmesi, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Ayrıca, toprak neminin azalmasına neden olabilir. Bu durum, tarım ürünlerinin verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerektirebilir.

Yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak çarpması, dehidratasyon ve diğer sıcakla ilgili sağlık sorunları riski artar. Bu nedenle, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olmaları önemlidir.

Bu koşullarda bazı önlemler alınmalıdır. Su tüketimi artırılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanılması ve suyun tasarruflu bir şekilde yönetilmesi de büyük önem taşır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde beklenen yüksek sıcaklıklar, hem tarım hem de insan sağlığı açısından zorluklar yaratabilir. Bireylerin ve ilgili kurumların gerekli önlemleri alması, bu dönemi en sağlıklı ve verimli şekilde atlatmayı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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