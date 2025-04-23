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Mardin 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Bu değerler, Nisan ayı için tipik olanların üstünde. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu gözlemleniyor.

Mardin 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe günü hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 28°C'ye düşecek. 25 Nisan Cuma günü hava yine açacak. Bu gün için beklenen sıcaklık 25°C civarında. 26 Nisan Cumartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C düzeylerinde kalacak. Bu dönemde Mardin'de tipik Nisan havası hakim. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C, geceleri ise 10-15°C arasında değişecek.

Nisan ayı boyunca bölgede ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C civarında. Düşük sıcaklıklar ise 8°C değerindedir. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Ay boyunca toplam yağış miktarı 5-10 mm arasında değişmektedir. Bu durum, Mardin'in Nisan ayında genellikle kuru ve ılıman bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Hava koşulları nedeniyle gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Gündüz sıcaklıklar yüksek olabileceğinden bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden yanınızda ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde, Mardin'deki hava koşullarına uygun şekilde hazırlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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