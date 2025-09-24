HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklık, bölgenin tipik sonbahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 26°C olacak. Cuma günü de 26°C olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu sıcaklık 23°C ile 24°C arasında değişecek. Pazartesi ve Salı günleri hava sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Mardin'de sonbahar aylarında hava sıcaklıkları 10-22°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı düşer. Eylül ayında ortalama nem oranı %31’dir. Yıllık yağış miktarı ise 5 milimetre civarındadır.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında olacağı için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Bölgenin iklimi nedeniyle bol su içmeye özen gösterilmelidir.

Mardin'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli durumda olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve serin saatlerde uygun giyinmek konforlu bir deneyim için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubuTBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.