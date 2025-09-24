Mardin 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklık, bölgenin tipik sonbahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığı 26°C olacak. Cuma günü de 26°C olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu sıcaklık 23°C ile 24°C arasında değişecek. Pazartesi ve Salı günleri hava sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Mardin'de sonbahar aylarında hava sıcaklıkları 10-22°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı düşer. Eylül ayında ortalama nem oranı %31’dir. Yıllık yağış miktarı ise 5 milimetre civarındadır.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında olacağı için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Bölgenin iklimi nedeniyle bol su içmeye özen gösterilmelidir.

Mardin'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli durumda olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve serin saatlerde uygun giyinmek konforlu bir deneyim için önemlidir.