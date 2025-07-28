Mardin 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 44°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Gece sıcaklıkları ise 32°C civarında olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 44°C, 30 Temmuz Çarşamba günü ise 42°C seviyelerine yükselebilir. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz koşullarına uygun olarak devam edecek.

Yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Şapka ve güneş koruyucu kullanımının faydası olacaktır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları iyi bir tercihtir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri almak sağlığı korumak için önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilmektedir. Klima kullanımını minimumda tutmak, ekonomik ve çevresel açıdan faydalı olacaktır.