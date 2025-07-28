HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak.

Mardin 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 44°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Gece sıcaklıkları ise 32°C civarında olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 44°C, 30 Temmuz Çarşamba günü ise 42°C seviyelerine yükselebilir. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz koşullarına uygun olarak devam edecek.

Yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Şapka ve güneş koruyucu kullanımının faydası olacaktır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları iyi bir tercihtir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri almak sağlığı korumak için önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilmektedir. Klima kullanımını minimumda tutmak, ekonomik ve çevresel açıdan faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli itfaiyesinden Bursa’ya destekKocaeli itfaiyesinden Bursa’ya destek
Mersin’de 29,5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmadan kaçamadıMersin’de 29,5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Google'dan 6 Şubat depremi itirafı!

Google'dan 6 Şubat depremi itirafı!

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.