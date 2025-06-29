Mardin 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 33°C, 1 Temmuz Salı günü ise 35°C olacak.

Mardin, yaz aylarında yüksek sıcaklıklarıyla bilinen bir bölgedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 35°C'nin üzerinde seyreder. Haziran ayının son haftasında gündüz sıcaklıkları 35°C ile 37°C arasında değişmiştir.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda su kaynaklarının hızla buharlaşması nedeniyle su seviyeleri düşebilir. Bu durum sulama ihtiyacını artırabilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir.

Bu nedenle, Mardin'de yüksek sıcaklıkların etkili olduğu dönemlerde su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir. Sulama sistemlerinin etkinliği ve halk sağlığının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.