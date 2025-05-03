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Mardin 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu serin geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak.

Mardin 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

4 Mayıs Pazar günü, hava bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü, hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 10°C olacak. 6 Mayıs Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 11°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 14°C olacak.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyretmektedir. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gündüzleri güneş ışığından faydalanmak için hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları daha kalın giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun önlemler almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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