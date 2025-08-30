Mardin 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü parlak güneş ışıkları altında yüksek sıcaklıklar yaşayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 4-7 km/saat arasında olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının ise 22°C olması tahmin ediliyor. Eylül ayının ilk günlerinde de sıcak hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önemlidir.

