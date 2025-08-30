HABER

Mardin 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü parlak güneş ışıkları altında yüksek sıcaklıklar yaşayacak.

Doğukan Akbayır

Mardin, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü parlak güneş ışıkları altında yüksek sıcaklıklar yaşayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 4-7 km/saat arasında olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının ise 22°C olması tahmin ediliyor. Eylül ayının ilk günlerinde de sıcak hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, insan sağlığı ve tarım ürünlerinin korunması açısından kritik önemdedir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölgede kalmak kaçınılmazdır. Koruyucu giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım sektörü çalışanları, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmeyi önler. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

hava durumu Mardin
