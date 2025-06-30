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Mardin 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Mardin 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin, 30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 2 Temmuz Çarşamba günü ise 38°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 35°C, 4 Temmuz Cuma günü 33°C olması öngörülüyor.

Hafta sonu, 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 6 Temmuz Pazar günü ise 44°C'ye kadar çıkacak. Mardin yaz aylarında yüksek sıcaklıklarıyla bilinen bir bölgedir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları genellikle 35°C'nin üzerinde seyreder. Haziran ayının son haftasında gündüz sıcaklıkları 35°C ile 37°C arasında değişmiştir.

Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda su kaynakları hızla buharlaşarak su seviyelerini düşürebilir. Bu durum sulama ihtiyacını artırır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturur.

Bu nedenle, Mardin'de yüksek sıcaklıkların etkili olduğu dönemlerde su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir. Sulama sistemlerinin etkinliği sağlanmalıdır. Halk sağlığının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilecek aşırı sıcaklardan kaçınılması çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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