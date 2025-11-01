HABER

Mardin’de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evde hasara yol açtı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

