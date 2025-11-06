HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin’de hırsızlık şüphelileri 4 saatte yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

Mardin’de hırsızlık şüphelileri 4 saatte yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. İl dışından planlı şekilde Mardin’e geldikleri belirlenen şüphelilerin, çaldıkları eşyalarla minibüsle Diyarbakır istikametine kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte suçüstü yakalanarak Mardin’e getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Mardin’de hırsızlık şüphelileri 4 saatte yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalara ara verildiGöçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalara ara verildi
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.