Mardin'de iki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Karar belli oldu: "Böyle olmasını istemezdim"

Kaza, 14 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen meydana geldi. Sürücü Nurullah Çiçek'in otomobili yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'ya (10) çarpmış, ağır yaralanan çocuklardan Bumanhan olay yerinde, Duva ise kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin davada, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Çiçek'e daha önce "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verilmişti. Ancak karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama süreci başlamıştı.

Sanık Çiçek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Savunmasında olayın ağaçlar nedeniyle görüşünü engellemesi sonucu meydana geldiğini iddia eden sanık Çiçek, "Frene basarak direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukların anne ve babaları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, şikayetlerini yineledi.

Mahkeme heyeti sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanığın kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini göz önünde bulundurarak, TCK'nın 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve karara ilişkin itiraz yolunun açık olduğuna hükmetti.