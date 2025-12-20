HABER

Mardin’de kıraathanede tavan çöktü: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıraathanenin tavanındaki üst kaplama aniden koparak masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

