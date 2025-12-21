HABER

Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Mardin’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin kara yolu üzerindeki Tilkitepe köyü mevkiinde meydana geldi. Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen tır, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Öte yandan, kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Seyir halindeki tırın bariyerlere vurma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Mardin
