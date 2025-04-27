HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü

Mardin’in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi’nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü
DHA

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

DOKTORLARIN ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu. Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulunduKocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
Şırnak'ta 15 günlük geçici 'özel bölge' ilanıŞırnak'ta 15 günlük geçici 'özel bölge' ilanı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.