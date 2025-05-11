HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü belirttiği 2 yaşındaki Nazlı İşler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları Nazlı İşler’in yüksekten düştüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ İÇİN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail askeri, Filistinli sivile kurşun yağdırdıİsrail askeri, Filistinli sivile kurşun yağdırdı
Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettikHindistan'a karşı tarihi başarı elde ettik

Anahtar Kelimeler:
Mardin Ölüm aylığı bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.