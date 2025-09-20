Mardin'de Zerhun dizisi çekimleri başladı

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Bu bölge, "altın üçgen" olarak adlandırılıyor. Şehir, köklü bir tarihe sahip. Birçok medeniyetin izini taşıyor.

Yeşilli ilçesinin Bülbül köyünde çekimleri başlayan "Zerhun" dizisi, kente olan ilgiyi artıracak. Dizinin başrollerinde Tolga Yüce, Cansu Kanlıkaya ve Burak Sarımola bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız ve Ali Aslan oturuyor.

Mardin, dizi ve sinema sektörünün ilgi odağı haline geldi. Yapımcı Zeki Sincar, bu dizinin Mardin’i dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Daha önce birçok dizi bu şehirde çekildi. Ancak ilk defa Mardinli bir yapımcı burada dizi çekiyor. Mardin’in yerel kültürü, örf ve adetleri iyi biliniyor.

Sincar, dış yapımların yanlış tanıtımda bulunduğunu ekledi. Tepkilerle bazı diziler Mardin’i terk etti. "Zerhun" dizisinin amacı, 60 ülkede yayınlanması. Bu proje, Mardin’i uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Yapım maddi kazanç amaçlı değil. Gençleri sinemaya yönlendirmek teşvik ediliyor.

Dizinin senaristi Ali Ayyıldız, Mardin’in dizi için ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Şehir, tarihi konakları ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkıyor. Mardin’in özel dokusunu yansıtmak için burada çekim yapılmak istendi.

Cansu Kanlıkaya, proje için heyecanlı olduğunu söyledi. Ekiple çalışmanın, yolculuklarının keyifli geçeceğini belirtti. "Zerhun" dizisinde farklı karakter hikayeleri yer alıyor. İzleyiciler, kendilerinden bir şeyler bulacaklar. Hikaye sürprizlerle dolu olacak.

Burak Sarımola, Mardin’i çok sevdiğini aktardı. Daha önce film festivali için burada bulunmuştu. Şimdi Eski Mardin’deki dostlarıyla buluştu. Mardin’in doğasını ve hissettirdiklerini çok beğendiğini ifade etti. Burada çalışmanın motivasyonu artırdığını vurguladı. Bu hislerin oyunculuğa da yansıması bekleniyor.