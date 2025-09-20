HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mardin'de Zerhun dizisi çekimleri başladı

Mardin, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi bir şehir. Zerhun dizisi, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Mardin'de Zerhun dizisi çekimleri başladı

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Bu bölge, "altın üçgen" olarak adlandırılıyor. Şehir, köklü bir tarihe sahip. Birçok medeniyetin izini taşıyor.

Yeşilli ilçesinin Bülbül köyünde çekimleri başlayan "Zerhun" dizisi, kente olan ilgiyi artıracak. Dizinin başrollerinde Tolga Yüce, Cansu Kanlıkaya ve Burak Sarımola bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız ve Ali Aslan oturuyor.

Mardin, dizi ve sinema sektörünün ilgi odağı haline geldi. Yapımcı Zeki Sincar, bu dizinin Mardin’i dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Daha önce birçok dizi bu şehirde çekildi. Ancak ilk defa Mardinli bir yapımcı burada dizi çekiyor. Mardin’in yerel kültürü, örf ve adetleri iyi biliniyor.

Sincar, dış yapımların yanlış tanıtımda bulunduğunu ekledi. Tepkilerle bazı diziler Mardin’i terk etti. "Zerhun" dizisinin amacı, 60 ülkede yayınlanması. Bu proje, Mardin’i uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Yapım maddi kazanç amaçlı değil. Gençleri sinemaya yönlendirmek teşvik ediliyor.

Dizinin senaristi Ali Ayyıldız, Mardin’in dizi için ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Şehir, tarihi konakları ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkıyor. Mardin’in özel dokusunu yansıtmak için burada çekim yapılmak istendi.

Cansu Kanlıkaya, proje için heyecanlı olduğunu söyledi. Ekiple çalışmanın, yolculuklarının keyifli geçeceğini belirtti. "Zerhun" dizisinde farklı karakter hikayeleri yer alıyor. İzleyiciler, kendilerinden bir şeyler bulacaklar. Hikaye sürprizlerle dolu olacak.

Burak Sarımola, Mardin’i çok sevdiğini aktardı. Daha önce film festivali için burada bulunmuştu. Şimdi Eski Mardin’deki dostlarıyla buluştu. Mardin’in doğasını ve hissettirdiklerini çok beğendiğini ifade etti. Burada çalışmanın motivasyonu artırdığını vurguladı. Bu hislerin oyunculuğa da yansıması bekleniyor.

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 1

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 2

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 3

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 4

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 5

Mardin de Zerhun dizisi çekimleri başladı 6Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ahilik haftası kutlamalarıKırşehir'de ahilik haftası kutlamaları
Kayseri'de hafif zirai don bekleniyorKayseri'de hafif zirai don bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
Mardin Turizm dizi kültür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.