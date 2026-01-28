Mardin'deki silahlı kavgayla ilgili 6 şahıs tutuklandı

Olay, 26 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞT

Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır