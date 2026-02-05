Mardin Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 7.6 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Mardin'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Şubat Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında seyredecek. 7 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 5 ile 10 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih etmek faydalı. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmak gerekiyor. Açık alanlarda dikkatli olmakta yarar var. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olası aksaklıkların önüne geçebilir.