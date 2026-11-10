Mardin Hava Durumu! 10 Kasım Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'deki hava durumu 10 Kasım Salı 2026 tarihinde oldukça ilgi çekici. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Güneşli bir gün. Hafif serin rüzgarlar dışarıda olmayı teşvik ediyor. Hava sıcaklığı gün içerisinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşin tadını çıkarırken kalın giyinmemekte fayda var.

Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu keşfederken hava koşulları keyfinizi artırabilir. Gün boyunca beklenen hafif rüzgarlar dışarı çıkmak için uygun ortam yaratıyor. Mardin'in eşsiz kafelerinde oturup çay içmek veya tarihi sokaklarda dolaşmak için güzel bir gün. Havanın elverişli olduğu günlerde dışarıda vakit geçirmek ruhunuza ve bedeninize iyi gelir.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek gibi görünüyor. Mardin'de serin hava etkisini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıkları özellikle akşam saatlerinde 15 dereceye düşecek. Gün içinde 18 ile 20 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle giyinme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. İç mekanlarda veya dışarıda daha sıcak giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde soğuk havalarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden hazırlıklı olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken hale gelecek. Yüksek nem oranı ve yer yer yağışlı havalar, Mardin'deki gündelik yaşamı etkileyebilir. Yazın güneşli günlerin tadını çıkardıktan sonra bu hava koşullarına alışmak önemli. Ağaç altlarında veya kapalı alanlarda zaman geçirmek sağlığınızı korur.

Mardin’deki hava durumu bugün oldukça elverişli. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlıyor. Gelecek hava değişimlerine hazırlanmanızda fayda var. Değişen hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmak gününüzü daha konforlu hale getirir. Su tüketiminizi ihmal etmeyin. Dışarıda vakit geçirmek, birikmiş güzel anılarınıza yenilerini ekleyecektir.