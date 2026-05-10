Mardin Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar. Mardin'de hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Bu, hoş bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Mardin'de hava sabah saatlerinde 20 derece civarında. Parçalı bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 dereceye yükselebilir. Hava az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Açık bir hava ve hafif bir serinlik hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık yine 19 derece civarında olacak. Az bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Rüzgar güney yönünden esecek. Sabah saatlerinde hızı 8 km/saat olacak. Gündüz bu hız 10 km/saat'e çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar 9 km/saat esmeye devam edecek. Gece saatlerinde ise hız 11 km/saat olacak. Nem oranı sabah %47, gündüz %33, akşam %49, gece %56 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava güneşli ve ılıman kalacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli olacak. Salı günü de benzer şekilde sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak. Hava tekrar güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek iyi bir fikir. Gün boyunca güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olur.

