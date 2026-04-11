Mardin Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, dikkat edilmesi gereken bazı detaylar sunuyor. Gün boyu hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, Mardin'de hafif yağışlı ve serin bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Sabah saatlerinde hava, parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde yağışların devam edebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 12 derece civarına ulaşması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 11 derece arasında seyredecek. Yağışların devam etmesi muhtemel görünüyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Nisan Pazar günü 3 ile 12 derece arasında yağışlı bir gün geçireceğiz. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında olacak ve çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. 14 Nisan Salı günü ise sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bugünkü hava durumu dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı kat kat giyinmek önemli. Sıcak tutan giysiler tercih etmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmamak gerekir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu sayede, Mardin'de geçireceğiniz günleri daha verimli ve konforlu planlayabilirsiniz.