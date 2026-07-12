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Mardin Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Temmuz 2026 haftası, sıcak ve güneşli bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklığı 40-41 derece olarak beklenirken, gece ise 24-25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava durumu, Mardin'in karasal iklimini yansıtmakta. 13 Temmuz'da sıcaklıklar 38-40 dereceye ulaşacak. Bu hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması öneriliyor. Güneşten koruyucu önlemler almak, su tüketimini artırmak sağlık açısından önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 40 - 41 derece civarında, gece ise 24 - 25 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in karasal ikliminin Temmuz ayındaki tipik değerlerini gösteriyor. Hava genel olarak güneşli, yağış beklenmiyor. Mardin'de 12 Temmuz'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 38 - 40 derece, 14 Temmuz Salı günü ise 39 - 40 derece arasında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, Mardin'in Temmuz ayındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Bunun yanı sıra bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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