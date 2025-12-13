Mardin Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Mardin'de hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek, yaklaşık %84 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 4 - 5 kilometre civarında. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati ise 16:59 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Terleme sonucu üşümemek önemlidir. Hafif rüzgar açık hava etkinlikleri için bir engel olmayacaktır. Ancak soğuk havayla karşılaşmamak için tedbirli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 14 Aralık Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece, gece ise 3 - 4 derece civarında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava açık ve güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 8 - 9 derece, gece sıcaklıkları ise 3 - 4 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 3 - 4 derece, gece ise 2 - 3 derece olacak.

Bu tarihlerde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak yine önemlidir. Kat kat giyinmek her zaman faydalıdır. Ayrıca uygun kıyafetler seçilmelidir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için sıkıntı yaratmayacaktır. Ancak soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava genellikle soğuk ve kapalı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ayrıca hava koşullarına göre planlama yapmak da faydalı olacaktır.