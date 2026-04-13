Mardin Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 13 Nisan 2026 Pazartesi hava durumu genellikle güneşli. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Gece ise hava 5 ile 7 dereceye düşecek. Öğleden sonra geç saatlerde yer yer sağanak yağış olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. Salı günü sıcaklık 16 ile 18 derece civarında olacak. Çarşamba günü 19 ile 21 dereceye yükselecek. Perşembe günü hava 21 ile 23 dereceye kadar çıkabilir.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Özellikle öğleden sonra geç saatlerde sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalıdır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı da hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları değiştirmek pratik bir önlem olacaktır.

