Mardin Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma. Mardin'de hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif sağanak yağmur bekleniyor. Rüzgar hızı 12 km/saat ile 30 km/saat arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarına ulaşacak. Bol güneş ışığı bekliyoruz. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bugünkü hava durumu nedeniyle serin ve yağışlı bir gün geçireceksiniz. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgar etkili olacak. Rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmeniz iyi bir seçimdir. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme ve rahatsızlık yaşanabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava durumunu düzenli takip edin. Planlarınızı ona göre yapmanız önemlidir.