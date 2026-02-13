HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı geçiyor. Gündüz sıcaklığı 12 dereceyken, akşam saatlerinde 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif sağanak yağmur ile birlikte rüzgar hızı 12-30 km/saat arasında esecek. Nem oranı %85 olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ve 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Planlarınızı hava durumuna göre yapmayı unutmayın.

Mardin Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma. Mardin'de hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif sağanak yağmur bekleniyor. Rüzgar hızı 12 km/saat ile 30 km/saat arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarına ulaşacak. Bol güneş ışığı bekliyoruz. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bugünkü hava durumu nedeniyle serin ve yağışlı bir gün geçireceksiniz. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgar etkili olacak. Rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmeniz iyi bir seçimdir. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme ve rahatsızlık yaşanabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava durumunu düzenli takip edin. Planlarınızı ona göre yapmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.