Mardin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mardin hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 Pazar günü Mardin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışıkları var. Sıcaklık 13 derece civarına yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Mardin hava durumu ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava açık. Sıcaklık 12 derece civarına ulaşacak. 16 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı.

17 Aralık Çarşamba günü ise tekrar güneşli olacak. Sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Bu dönem boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 13 derece arasında değişiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmayın. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde bir ceket almak da faydalı olacaktır.

16 Aralık Salı günü yağmurlar için hazırlıklı olun. Şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda yarar var. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Ancak 16 Aralık'ta yağmura karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.