HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Güneşli bir günle başlayan hava, 13 dereceye kadar yükselebiliyor. Gece ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. 15 Aralık'ta açık hava beklenirken, 16 Aralık'ta yer yer yağmur bekleniyor. Bu tarihte dışarıda şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Kat kat giyinmek ve ceket almak önemli.

Mardin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Taner Şahin

14 Aralık 2025 Pazar günü Mardin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışıkları var. Sıcaklık 13 derece civarına yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Mardin hava durumu ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava açık. Sıcaklık 12 derece civarına ulaşacak. 16 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı.

17 Aralık Çarşamba günü ise tekrar güneşli olacak. Sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Bu dönem boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 13 derece arasında değişiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmayın. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde bir ceket almak da faydalı olacaktır.

16 Aralık Salı günü yağmurlar için hazırlıklı olun. Şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda yarar var. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Ancak 16 Aralık'ta yağmura karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı varABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.