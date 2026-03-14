Mardin Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacak. Hava bulutlu ve yağışlı görünmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık 4 - 9 derece olacak. Rüzgar hızı ortalama 15 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı ise %65 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar altında yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Sonraki günlerde hava durumu benzer bir şekilde devam edecek. 15 Mart Pazar günü gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 - 9 dereceye yükselebilir. 16 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 13 - 14 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 4 - 5 derece arasında kalacak. 17 Mart Salı günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17 - 18 dereceye çıkacaktır. Gece sıcaklıkları 6 - 7 derece seviyesinde olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Yüksek nem oranı olan günlerde astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken önlemler almak önerilmektedir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı hava durumu hakim olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalı ve gerekli önlemleri almalısınız.