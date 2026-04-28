AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’den İBB’ye faaliyet raporu tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araç yönetimi üzerinden İBB'ye tepki gösterdi.

"ŞOV YAPMIŞLARDI"

Özdemir paylaşımında, “Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı’ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı. Bugün geldiğimiz noktada, İBB’nin 2019’da 1.857 olan araç sayısı 7.784’e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565’inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı. Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı” ifadelerine yer verdi.