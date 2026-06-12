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ABD ile İran anlaşmak üzere! Mutabakatın 14 maddesi tek tek açıklandı

ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyon artık sona ermek üzere. Taraflar anlaşmanın eşiğine geldi. ABD medyasında çıkan 'anlaşma' haberlerinin ardından Washington-Tahran hattında imzalanacak 14 maddelik anlaşmanın maddeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o maddeler!

ABD ile İran anlaşmak üzere! Mutabakatın 14 maddesi tek tek açıklandı
Doğukan Akbayır

İsminin İslamabad Anlaşması olması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat metniyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Washington ile Tahran arasında imzalanması an meselesi olan anlaşmanın maddeleri bile belli oldu.

ABD ile İran anlaşmak üzere! Mutabakatın 14 maddesi tek tek açıklandı 1

14 MADDE TEK TEK AÇIKLANDI

İşte anlaşmanın 14 maddesi:

1- Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi.

2- Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygısı.

3- Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması

4- Amerika'nın İran çevresindeki güçlerini çekme taahhüdü

5- İran'la yapılacak düzenlemelerle Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılması

ABD ile İran anlaşmak üzere! Mutabakatın 14 maddesi tek tek açıklandı 2

6- Petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın finansal kaynaklarına tam erişiminin sağlanması.

7- Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden yapılanma planları sunmaları gerekliliği.

8- Nükleer konulara dayalı nihai bir anlaşmaya varılması ve ABD'nin birincil, ikincil yaptırımlarının ve BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının tamamen kaldırılması için 8-60 gün sürecek müzakereler.

9- İran'ın NPT'de nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemek

10- Müzakereler sırasında Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki askeri gücünü artırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhütte bulundu.

11- Nihai müzakerelerin 60 günlük süresi içinde İran'ın bloke ettiği 24 milyar dolarlık fon serbest bırakılmalıdır. Bu miktarın yarısı müzakereler başlamadan önce İran'a sağlanmalıdır.

ABD ile İran anlaşmak üzere! Mutabakatın 14 maddesi tek tek açıklandı 3

12- Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması.

13- Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır.

14- Nihai müzakereler, İran'ın dondurulmuş fonlarının yarısının serbest bırakılması, İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılması şartıyla başlayacaktır. Nihai anlaşma yalnızca zenginleştirilmiş maddelerin ve zenginleştirmenin akıbeti, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın ekonomik yeniden yapılanma programı üzerine yapılacaktır. İran'ın füze programı ve direniş gruplarına destek konuları kesin olarak gündemden çıkarılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd
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