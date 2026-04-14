Mardin Hava Durumu! 14 Nisan Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Hava güneşli bir şekilde devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 7 - 8 derece arasında olacak. Mardin'deki bugünkü hava, güneşli ve ılıman bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 18 - 20 derece arasında olacak. Hava koşullarının yine güneşli olması bekleniyor. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında artacak. Hava yine güneşli olacak gibi görünüyor. 17 Nisan Cuma günü ise sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında seyredecek. Hava koşulları artan bulutlarla birlikte yine güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde Mardin'de genel olarak hava durumu güneşli ve ılıman kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Gün boyunca güneşli bir hava olacağı için, güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı büyük. Akşam saatlerinde üzerinize bir ceket almanızda yarar var. Böylece Mardin'deki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki koşulları en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.