Mardin Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 17-20 Aralık 2025 tarihleri arasında hava genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 2 ile 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının %38 ile %65 arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Taner Şahin

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Mardin'de hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 8 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %38 ile %63 arasında değişecek.

18 Aralık Perşembe günü Mardin'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Rüzgar yine kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %38 ile %63 arasında kalacak.

19 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli olmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 16 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %41 ile %58 arasında değişiklik gösterecek.

20 Aralık Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 2 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafifçe esecek. Nem oranı %41 ile %65 arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle sabah ve akşam dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette eseceğini unutmayın. Açık alanlarda ve yüksek yerlerde dikkatli olmalısınız. Gün boyunca nem oranı değişkenlik gösterebilir. Cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanız önerilir.

