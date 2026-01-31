Mardin'de acı olay! Yolcu hayatını kaybetti

Kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda özel halk otobüsündeki yolcu Veysi Y. (60), koltukta oturduğu sırada aniden yere yığıldı. Durumu fark eden yolcular, Veysi Y'ye yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi otobüste yaptıktan sonra Veysi Y'yi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Veysi Y'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır