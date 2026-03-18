2017'den beri beklenen otomobilde büyük hüsran: Tanıtım tarihi bir kez daha değişti

Tesla Roadster, elektrikli otomobil dünyasının en çok merak edilen ve bir o kadar da yılan hikayesine dönen projelerinden biri. İlk kez yıllar önce duyurulan ve o günden bu yana sayısız kez ertelenen amiral gemisi spor otomobille ilgili şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

TESLA ROADSTER TANITIMI 'MUHTEMELEN' NİSAN SONUNA ERTELENDİ

Business Insider'da yer alan habere göre; Tesla, uzun süredir ertelenen yeni nesil Roadster'ın tanıtımını bir kez daha erteledi. Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, "Yeni Roadster muhtemelen Nisan ayı sonunda tanıtılacak." dedi.

New Roadster unveil probably in late April. https://t.co/NShZxpK5cI — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2026

Ekim ayında podcast yayıncısı Joe Rogan ile yaptığı bir röportajda Musk, aracın "muhtemelen yıl sonundan önce" piyasaya sürüleceğini söylemişti. Ardından Kasım ayındaki yıllık hissedarlar toplantısında şirketin demo etkinliğini 1 Nisan'da yapmayı hedeflediğini belirtmiş ve bu tarihin kendisine "inkar edilebilirlik" sağladığını, çünkü "sadece şaka yapıyordum" diyebileceğini eklemişti.

8 YILLIK BEKLEYİŞ VE İPTAL EDİLEN REZERVASYONLAR

Roadster 2 ilk olarak 2017'de duyurulmuş ve 2020'de teslim edilmesi beklenerek pazarlanmıştı. O zamandan beri Roadster, Tesla'nın en çok beklenen ve tartışmalı projelerinden biri haline geldi.

Tesla ilk olarak prototipi tanıttığı Kasım 2017'de Roadster için depozito almaya başladı. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman gibi bazı yüksek profilli isimler, tekrarlanan ertelemelerden dolayı hüsrana uğradı ve rezervasyonlarını iptal etti.

Yeni Roadster'ın Tesla'nın en üst düzey aracı olarak hizmet etmesi bekleniyor. Otomobil üreticisinin web sitesinde spor otomobilin 0'dan 60 mil hıza 1.9 saniyede çıkacağı, yaklaşık 620 mil menzile sahip olacağı ve dört kişilik oturma kapasitesi sunacağı belirtiliyor.

SPACEX ORTAKLIĞI VE ROKET İTİCİLERİ

Arka planda ise Tesla, Roadster üzerindeki çalışmalarını hızlandırıyor gibi görünüyor. Business Insider daha önce, şirketin 2025 yılında projeyle bağlantılı mühendisleri işe aldığını bildirmişti. Musk, otomobilin SpaceX ile bir iş birliği olacağını ve performansı artırmak için roket iticileri içerebileceğini söylemişti.

Tesla ayrıca Şubat ayında Roadster ile ilgili yeni ticari marka başvurularında bulunmuştu.