HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil

Tesla'da bir dönemin sonu: İki ikonik modelin üretimi durduruluyor!

Tesla Model S ve Model X için yolun sonu göründü. Elon Musk, "zamanı geldi" diyerek bu iki ikonik modelin üretimini önümüzdeki çeyrekte durduracaklarını açıkladı. Kaliforniya'daki tarihi Fremont fabrikası ise artık araba değil, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u üretecek. İşte Tesla'nın yeni vizyonu...

Tesla'da bir dönemin sonu: İki ikonik modelin üretimi durduruluyor!
Enes Çırtlık

Tesla Model S ile onun kardeşi Model X, elektrikli araç denilince akla gelen modeller arasında yer almış, içten yanmalı motora sahip otomobillere karşı boy göstermişti. Şimdi ise Tesla'nın bu iki ikonik modeli, tarih sayfalarındaki yerini alacak gibi görünüyor.

TESLA'NIN İKİ MODELİ TARİHE KARIŞIYOR

Nefes'te yer alan habere göre, milyarder girişimci Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, S ve X model araçlarının üretimini sona erdirmeye hazırlanıyor.

Tesla da bir dönemin sonu: İki ikonik modelin üretimi durduruluyor! 1

Musk şirketin üst düzey yatırımcılarıyla yapılan son toplantıda "S ve X Model programlarını sona erdirme zamanı geldi. S ve X üretimini önümüzdeki çeyrekte kademeli olarak durdurmayı planlıyoruz" dedi.

Tesla da bir dönemin sonu: İki ikonik modelin üretimi durduruluyor! 2

Milyarder ayrıca Kaliforniya'da bu modellerin üretildiği Fremont fabrikasının bundan sonra insansı robot projesi Optimus'un üretimine odaklanacağını açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ AZALIYOR

Tesla'nın son çeyrekteki finansal tablosu, araç satışlarında düşüş ve gelirlerde gerilemeye işaret etti. Şirket gelirlerinde yıllık bazda yüzde 3'lük düşüşle tarihte ilk kez gelir kaybı yaşadı.

Bununla birlikte şirket Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Tesla'nın geçen yılki geliri 24.9 milyar dolar olarak açıklandı ve 24.7 milyar dolarlık piyasa tahminlerini geride bıraktı.

Yine de şirketin otomotiv gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 gerileme gösterdi. Bu ayın başlarında açıklanan dördüncü çeyrek teslimat verilerinde, küresel araç teslimatlarının yıllık bazda yüzde 16 düştüğü tespit edildi. Bu gerileme özellikle Avrupa pazarındaki talep kaybının etkili olduğu belirtiliyor.

HEDEF OPTIMUS VE ROBOTAKSİ

Şirket buna paralel olarak odağını yapay zeka temelli Optimus adlı insansı robotlara ve şoförsüz Robotaksi projelerine kaydırdı. Bu teknolojiler henüz yaygın bir şekilde kullanılmıyor olsa da Musk, şirketin gelecekte "benzersiz bir büyüme" yaşayacağını savunuyor.

Musk, Optimus'un "tarihteki en büyük ürün" olacağını ve insansı robotlar ile otonom araçların "yoksulluğun olmadığı bir dünya" yaratacağını iddia ediyor. Tesla'nın bilanço raporuna göre Optimus'un seri üretimine 2026 sonuna kadar başlanması, robotun halka satışının ise 2027'de yapılması planlanıyor.

TESLA'DAN XAI'A 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirket ayrıca bu ay başında Musk'a ait yapay zekâ girişimi xAI'a 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Tesla Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja, şirketin sermaye harcamalarının 20 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da 1 buçuk metre karla mücadele kameralara yansıdıMalatya’da 1 buçuk metre karla mücadele kameralara yansıdı
Bingöl’de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadıBingöl’de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tesla elektrikli araç elektrikli elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.