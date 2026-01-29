Tesla'da bir dönemin sonu: İki ikonik modelin üretimi durduruluyor!

Tesla Model S ile onun kardeşi Model X, elektrikli araç denilince akla gelen modeller arasında yer almış, içten yanmalı motora sahip otomobillere karşı boy göstermişti. Şimdi ise Tesla'nın bu iki ikonik modeli, tarih sayfalarındaki yerini alacak gibi görünüyor.

TESLA'NIN İKİ MODELİ TARİHE KARIŞIYOR

Nefes'te yer alan habere göre, milyarder girişimci Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, S ve X model araçlarının üretimini sona erdirmeye hazırlanıyor.

Musk şirketin üst düzey yatırımcılarıyla yapılan son toplantıda "S ve X Model programlarını sona erdirme zamanı geldi. S ve X üretimini önümüzdeki çeyrekte kademeli olarak durdurmayı planlıyoruz" dedi.

Milyarder ayrıca Kaliforniya'da bu modellerin üretildiği Fremont fabrikasının bundan sonra insansı robot projesi Optimus'un üretimine odaklanacağını açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ AZALIYOR

Tesla'nın son çeyrekteki finansal tablosu, araç satışlarında düşüş ve gelirlerde gerilemeye işaret etti. Şirket gelirlerinde yıllık bazda yüzde 3'lük düşüşle tarihte ilk kez gelir kaybı yaşadı.

Bununla birlikte şirket Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Tesla'nın geçen yılki geliri 24.9 milyar dolar olarak açıklandı ve 24.7 milyar dolarlık piyasa tahminlerini geride bıraktı.

Yine de şirketin otomotiv gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 gerileme gösterdi. Bu ayın başlarında açıklanan dördüncü çeyrek teslimat verilerinde, küresel araç teslimatlarının yıllık bazda yüzde 16 düştüğü tespit edildi. Bu gerileme özellikle Avrupa pazarındaki talep kaybının etkili olduğu belirtiliyor.

HEDEF OPTIMUS VE ROBOTAKSİ

Şirket buna paralel olarak odağını yapay zeka temelli Optimus adlı insansı robotlara ve şoförsüz Robotaksi projelerine kaydırdı. Bu teknolojiler henüz yaygın bir şekilde kullanılmıyor olsa da Musk, şirketin gelecekte "benzersiz bir büyüme" yaşayacağını savunuyor.

Musk, Optimus'un "tarihteki en büyük ürün" olacağını ve insansı robotlar ile otonom araçların "yoksulluğun olmadığı bir dünya" yaratacağını iddia ediyor. Tesla'nın bilanço raporuna göre Optimus'un seri üretimine 2026 sonuna kadar başlanması, robotun halka satışının ise 2027'de yapılması planlanıyor.

TESLA'DAN XAI'A 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirket ayrıca bu ay başında Musk'a ait yapay zekâ girişimi xAI'a 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Tesla Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja, şirketin sermaye harcamalarının 20 milyar dolara ulaşacağını belirtti.