İlber Ortaylı'ya son veda! Türkiye, İlber hocasını uğurluyor...

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden olan Profesör Doktor İlber Ortaylı, ölümüyle herkesi yasa boğdu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybeden Ortaylı, bugün son yolcuğuna uğurlanıyor.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Cenazesi yıllarca çalışıp, öğrenciler yetiştirdiği, eserlerini kaleme aldığı üniversiteye getirilecek, anısına konuşmalar yapılacak.

Duayen tarihçi, Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası, caminin haziresine defnedilecek.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NE DEFNEDİLECEK

Fatih Camii haziresinde önemli isimlerin naaşları da var. Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor.

Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları hazirede yatıyor.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere 7 dil bilen Ortaylı, ardında 50'den fazla eser bıraktı.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile bir evlilik yaşayan Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.