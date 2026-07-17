Mardin Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 - 40 derece. Gece ise sıcaklık 23 - 24 derece arasında bir düşüş yaşıyor. Nem oranı düşük. Bu durum, sıcaklığı daha da hissedilebilir kılıyor. Rüzgar hızı 4 - 7 km/saat arasında değişiyor. Hava akışı hafif.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36 - 38 derece. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 38 - 40 derece civarında olacak. Gündüzleri sıcaklıklar yüksek. Geceleri 23 - 24 derece arasında bir düşüş yaşanacak. Nem oranı düşük kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı hafif olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gerekebilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sağlığınızı korur.